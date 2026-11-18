"Le segnalazioni dei residenti e le fotografie ricevute evidenziano una situazione che richiede interventi immediati – dichiarano Grasso e Mecozzi –. Il collegamento chiuso serve anche a raggiungere la sede comunale che ospita Suap, servizi sociali e trasporti, oltre al vicino plesso scolastico"

Presentata una mozione per la tutela dei pedoni e la riapertura della scala con rampa. In caso di impedimenti documentati, chiesto un percorso alternativo protetto e accessibile

«Via Isonzo deve essere messa in sicurezza e il collegamento pedonale con l’area della caserma Stegher deve essere ripristinato appena possibile. Anziani, persone con disabilità, famiglie e utenti degli uffici comunali devono poter raggiungere la propria destinazione senza essere esposti a pericoli».

È la richiesta di Massimiliano Grasso, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Mirko Mecozzi, capogruppo della Lista Grasso, che hanno presentato una mozione per impegnare il sindaco e la Giunta a intervenire sulla sicurezza della strada e sulla chiusura della scala con rampa tra via Isonzo e il piazzale della Stegher.

«Le segnalazioni dei residenti e le fotografie ricevute evidenziano una situazione che richiede interventi immediati – dichiarano Grasso e Mecozzi –. Il collegamento chiuso serve anche a raggiungere la sede comunale che ospita Suap, servizi sociali e trasporti, oltre al vicino plesso scolastico. La sua interdizione penalizza soprattutto chi ha difficoltà motorie e utilizza la rampa per superare il dislivello».

I due capigruppo chiedono una verifica tecnica urgente sull’effettiva interferenza del passaggio con i lavori di ristrutturazione della caserma.

«Secondo le segnalazioni ricevute, non appare evidente che le lavorazioni interessino direttamente la scala e la rampa. Chiediamo quindi di accertare subito se sia possibile riaprire il collegamento, separandolo e proteggendolo dal cantiere. Qualora esista una reale e documentata impossibilità, il Comune deve attivare immediatamente un percorso alternativo continuo, protetto, segnalato e accessibile alle persone con disabilità. Chiudere un passaggio comporta la responsabilità di garantire una soluzione praticabile».

La mozione affronta anche la sicurezza complessiva di via Isonzo, alla luce delle ripetute segnalazioni sulla velocità dei veicoli e degli incidenti riferiti dalle cronache locali, compreso l’investimento di un pedone.

«Le immagini mostrano tratti lungo la recinzione privi di spazio protetto per i pedoni e un attraversamento che termina contro le barriere. Chiediamo un sopralluogo congiunto degli uffici tecnici e della Polizia locale, interventi sugli attraversamenti, sulla segnaletica e sull’illuminazione, oltre alla valutazione di misure efficaci per moderare la velocità e rafforzare i controlli».

Il documento impegna inoltre l’amministrazione a informare tempestivamente i cittadini sulle limitazioni e sui percorsi utilizzabili e a riferire al Consiglio comunale, entro quindici giorni dall’approvazione, sulle verifiche effettuate, sulle misure adottate e sui tempi degli ulteriori interventi.

«La sicurezza del cantiere deve comprendere anche quella di chi vive e si muove nelle strade circostanti – concludono Grasso e Mecozzi –. Chiediamo risposte precise e tempi certi. L’accesso agli uffici pubblici e la tutela dei pedoni devono essere garantiti anche durante i lavori».