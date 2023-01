Via Braccianese Claudia è troppo pericolosa, la questione approda in Città Metropolitana

Ha scritto direttamente alla Città Metropolitana, per avere riscontro sullo stato di degrado e pericolosità della strada provinciale Braccianese Claudia. Parliamo dell’assessore del Comune di Allumiere Alessio Sgriscia. “Tanti, troppi incidenti hanno caratterizzato soprattutto l’ultimo periodo, da inizio dicembre 2022 alla metà del mese in corso. L’asfalto risulta dissestato e diventa pericolosissimo in caso di pioggia e maltempo. Le cunette inoltre sono fatiscenti, soprattutto da Allumiere fino a Civitavecchia. Si registra spesso fra l’altro un attraversamento di cinghiali, un problema imprevisto in più per auto, bus, motocicli e ciclisti. Domenica 15 gennaio una nostra concittadina, a bordo di una Toyota Yaris, ne ha sfortunatamente investito uno”. La segnalazione di Sgriscia è stata raccolta dal consigliere della Città Metropolitana Micol Grosselli, che l’ha inoltrata alla delegata alla viabilità Manuela Chioccia.