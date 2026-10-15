“Via al piano di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico”

Riceviamo e pubblichiamo. Ha preso il via il piano di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio di Santa Marinella. Sono infatti in corso i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei fossi cittadini, affidati ad una ditta specializzata. ​L’avvio delle operazioni è stato preceduto, nei giorni scorsi, da un accurato sopralluogo tecnico effettuato dall’ingegner Della Corte, neo responsabile dell’ufficio manutentivo del Comune. L’ispezione preventiva ha permesso di mappare dettagliatamente le fragilità idrauliche del territorio, definendo un cronoprogramma snello ed efficace per anticipare i fenomeni legati al maltempo stagionale. ​I primi frutti del piano sono già visibili: la squadra della ditta ha già ultimato la bonifica del Fosso Cupo, a cui è seguita, a stretto giro, la pulizia idraulica del Fosso delle Guardiole. I lavori stanno procedendo speditamente per garantire il regolare deflusso delle acque e tutelare la pubblica incolumità.

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Per verificare lo stato dell’arte e coordinare le fasi successive, nella mattinata di oggi, si è svolto un nuovo sopralluogo sul campo. All’ispezione hanno preso parte anche l’assessore all’ambiente Danilo Bitetti, la consigliera con delegata ai fossi Clelia Di Liello e il rappresentante della ditta esecutrice dei lavori. ​La delegazione ha visionato i tratti d’alveo già completamente bonificati e ha successivamente analizzato le criticità dei prossimi corsi d’acqua in calendario: il Fosso di Maria Morgana, il Fosso delle Buche e le ostruzioni presenti all’interno del parco degli Eucalipti, di proprietà di RFI. Durante l’incontro sono state stabilite le priorità d’intervento per i prossimi giorni, concentrando l’attenzione sulle aree a maggior rischio di esondazione o ostruzione. L’Amministrazione Comunale ribadisce come la cura del reticolo idrografico minore rappresenti una priorità assoluta per la salvaguardia della città e dei suoi abitanti, e ringrazia gli uffici comunali e la ditta incaricata per la professionalità e la tempestività dimostrate in questa cruciale attività di prevenzione. Comune di Santa Marinella.