Vertenza Porto, Claudio La Camera (Fratelli d’Italia): “Dalla parte dei lavoratori e delle famiglie”

“Lo sciopero di 5 giorni dei dipendenti dell’Authority è un fatto clamoroso e inaudito, che conferma l’inadeguatezza dell’attuale management. Esprimo piena ed incondizionata solidarietà a tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale ed alle loro famiglie ed anche ai dipendenti della società Pas, che continuano vergognosamente a vivere una situazione di grave incertezza. La difesa degli attuali livelli occupazionali ed il rispetto dei CCNL e degli accordi sindacali di secondo livello è imprescindibile e dovrebbe essere un dovere per chi guida l’ente di Molo Vespucci ”. Lo dichiara per Fratelli d’Italia, Claudio La Camera. L’esponente di FdI interviene sulla gestione dell’Autorità di sistema portuale ma anche sullo sviluppo dello scalo marittimo.

“La questione dello sciopero è solo l’ultimo ed ennesimo tassello di un mosaico che, in questi mesi, si è caratterizzato per numerose criticità e negatività in merito alla gestione di Molo Vespucci, una gestione sulla quale il nostro giudizio complessivo è molto negativo, come già più volte stigmatizzato, in particolar modo, dal deputato di Fratelli d’Italia on. Andrea Volpi, anche attraverso delle interrogazioni parlamentari. Dal mio punto di vista il porto deve essere un volano di crescita, di sviluppo e un ponte per la creazione di nuovi posti di lavoro stabili per i cittadini di Civitavecchia e per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Non può essere un corpo a sé, rispetto alla vita della città e, soprattutto, non deve caratterizzarsi solo ed esclusivamente per il flusso crocieristico.

Va nella direzione giusta la spinta sulla cantieristica navale attraverso l’arrivo di un operatore di livello internazionale e di vanto del made in Italy come Tankoa. È necessario, però, creare le premesse per un aumento significativo dei traffici commerciali, ancora “tallone d’Achille” dello scalo (https://www.bignotizie.it/traffico-merci-al-porto-luci-e-ombre-nei-primi-nove-mesi-dellanno/). Questo dovrebbe essere il primo compito in agenda del management del Porto”.