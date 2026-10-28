Vertenza Csp e Tpl, lavoratori del servizio verso lo sciopero: “Nessuna risposta concreta”

Riceviamo e pubblichiamo. Dopo circa tre ore di confronto in Prefettura, nella tarda serata di ieri, si è conclusa con esito negativo anche la seconda fase della procedura di raffreddamento. Da CSP e dal Comune di Civitavecchia non sono arrivate risposte concrete sul futuro dei 34 lavoratori nei servizi di trasporto pubblico locale, scuolabus e linee speciali. La mobilitazione proseguirà verso la proclamazione dello sciopero. Al tavolo, alla presenza del Viceprefetto, della presidente di CSP Francesca Romana Tomaselli e degli assessori comunali Pietro Alessi e Florinda Tuoro, le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di chiarire le ragioni della rinuncia al subappalto e di individuare soluzioni concrete per ricollocare gli autisti nei servizi che resteranno in capo alla municipalizzata. Sul tema del subappalto, la presidente di CSP ha richiamato la non sostenibilità economica dell’operazione, spiegando, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, che le previsioni sarebbero state formulate sulla base di dati ipotetici, in assenza di riscontri ufficiali da parte della società aggiudicataria. Una spiegazione che suscita forti perplessità. Una decisione con conseguenze così rilevanti per il futuro di 34 lavoratori dovrebbe poggiare su elementi economici verificabili e su una documentazione adeguata. Per questo chiediamo chiarezza sui dati e sulle valutazioni che hanno portato a tale decisione. Nessuna apertura concreta è arrivata neppure sul tema della ricollocazione, nonostante l’intesa del 12 maggio scorso, che contemplava questa possibilità. CSP ha motivato il proprio orientamento richiamando i costi connessi all’anzianità professionale e ai parametri contrattuali dei lavoratori. Riteniamo necessario comprendere perché tali elementi non possano essere affrontati attraverso un confronto che metta al centro la salvaguardia dell’occupazione e la valorizzazione delle professionalità già presenti in azienda. Nel passaggio dalla vecchia HCS alla nuova CSP, gli autisti erano risultati gli unici lavoratori coerenti con il proprio ruolo e impiego. Ci chiediamo quindi per quale ragione oggi le competenze e l’esperienza di questi stessi lavoratori non possano essere valorizzate nei servizi che resteranno alla società. Resta inoltre senza risposta una domanda fondamentale: chi garantirà i servizi che rimarranno in capo a CSP, a partire dalla linea Stazione-Porto e dagli scuolabus? Quali risorse saranno impiegate per assicurare la continuità del servizio? È necessario valutare tutte le possibilità di impiego del personale già in forza prima di un eventuale ricorso a personale somministrato per la copertura dei servizi residui. Tutte le organizzazioni sindacali hanno rivolto un ultimo appello all’azienda e all’Amministrazione comunale, un appello sostenuto anche dal Viceprefetto. Le organizzazioni sindacali hanno manifestato persino la disponibilità a rimettere in discussione aspetti economici, compreso l’accordo di secondo livello. Nonostante questa disponibilità, il confronto si è concluso senza aperture concrete e senza una prospettiva definita per la ripresa della trattativa. La responsabilità di individuare una soluzione non riguarda soltanto la società. Il Comune, in quanto socio unico di CSP, è chiamato ad assumere un ruolo attivo nell’indirizzo della partecipata e nella ricerca di soluzioni che tutelino l’occupazione e garantiscano la continuità dei servizi pubblici. Dall’Amministrazione comunale ci saremmo aspettati un impegno più incisivo. Non basta dichiarare di voler garantire il servizio, contenere i costi e salvaguardare l’occupazione: servono proposte verificabili, impegni chiari e garanzie concrete. La tutela del lavoro non può fermarsi alle dichiarazioni, né può essere considerata risolta facendo affidamento esclusivamente sulla clausola sociale nell’ambito del nuovo affidamento. Occorre verificare quali tutele occupazionali ed economiche siano effettivamente previste, per quanto tempo e a quali condizioni. Alla luce dell’esito negativo della procedura di raffreddamento e in assenza di risposte concrete da parte di CSP e dell’Amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali proclameranno lo sciopero, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla normativa vigente. Una decisione che si rende necessaria per difendere i posti di lavoro, tutelare i 34 lavoratori coinvolti e ottenere risposte concrete sul loro futuro occupazionale.

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