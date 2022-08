Verso le politiche, Battilocchio candidato nel collegio Ostia-Pomezia. Sorpresa Mari

Una giornata intensa per Forza Italia e i candidati alle politiche locali. Alessandro Battilocchio si ripropone per la Camera nell’uninominale ma non nel collegio di Civitavecchia bensì in quello di Ostia-Pomezia. Una scelta forte che premia presenze e lavoro del candidato del territorio.

Il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari

Sorpresa per quello che riguarda il proporzionale dove al Senato, e dopo i big nazionali Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini e Maurizio Gasparri c’è il presidente del consiglio comunale di Civitavecchia Emanuela Mari. Si tratta del collegio numero 2 nella regione Lazio.