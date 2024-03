Verso le comunali, una campagna elettorale “ai confini della realtà”

Stallo alla messicana in almeno due coalizioni, politici con la sindrome da candidatura perenne, vecchie volpi che tornano in campo e molto altro ancora. La campagna elettorale verso le elezioni comunali di giugno, 8 e 9 2024, traccia dei contorni tra il monotono spinto e il paradossale da serie tv vintage. Partiamo dalle “non novità”, che sono tante. Si profilano davvero poche new entry, facce fresche e interessanti che oramai non ci pensano nemmeno a gettarsi nell’agone politico locale. Difficile dargli torto.

Prendiamo Vittorio Petrelli, terza candidatura a sindaco e disco oramai scassato sulla questione degli usi civici, irrisolta da tempo immemore. L’ipotesi che si possa riproporre Pietro Tidei, alle primarie del Pd, come se il tempo si fosse fermato al 2014 e lui nel frattempo non fosse stato eletto a Santa Marinella, fa capire quanto quel partito sia insofferente ai cambiamenti.

Ha dell’imbarazzante quello che sta accadendo nel centrodestra, dove di candidati se ne contano almeno 4, ma si aspetta che da Roma, qualcuno che a Civitavecchia mette piede soltanto o quasi per prendere un traghetto e andare in Sardegna, scelga il profilo più adatto. Un po’ come sulle applicazioni per cercare l’amore da remoto, swipe a destra o a sinistra. Tra l’altro ci sarebbe un avvocato, Ernesto Tedesco, che da sindaco ancora in carica sta per concludere il suo mandato. Ma evidentemente questo non basta se qualcuno sta sfogliando la margherita da settimane.

Da evidenziare anche la presenza sui muri di alcuni manifesti di futuri candidati al consiglio comunale. Una fuga in avanti sulla fiducia, visto che sia la candidatura a sindaco, che la coalizione di partiti nel centrodestra sono ancora in sospeso. Il tutto condito da una penuria di contenuti che mette i brividi, a parte alcune eccezioni. L’auspicio è che nei prossimi giorni si possa cambiare marcia e iniziare a discutere di cosa fare per davvero con Enel e la centrale, di occupazione alternativa “pronto uso” sempre per il dopo phase out, di come non aumentare le tasse una volta che Enel alzerà i tacchi, di come abbassare la Tari, di Terme, di turismo. Parlarne da domani probabilmente è già tardi.