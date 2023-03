Verso le comunali, Tidei fa il pienone alla sala Odescalchi

Grande successo per l’incontro con i cittadini che si è svolto ieri pomeriggio in una gremita sala Flaminia Odescalchi, che ha visto il sindaco Pietro Tidei ripercorrere i cinque anni della sua amministrazione comunale . Prima, e ancor più delle parole hanno parlato le immagini proiettate su un maxi schermo. Foto che hanno mostrato tante opere prima e dopo la “cura”. Foto che hanno testimoniato, incontrovertibilmente, la trasformazione di Santa Marinella e Santa Severa. Foto di fossi mai puliti o oggetto di manutenzione in oltre trent’anni, e ora bonificati e messi in sicurezza, come sta avvenendo proprio in questi giorni per il torrente Valle Semplice . Foto di impianti sportivi completamente chiusi e inagibili , come il campo di calcio comunale usato dall’ ex giunta come pista di motocross, trasformato oggi in bellissimo stadio, illuminato, con un campo in erba vanto della città e dell’ intero territorio. Foto di un palazzetto dello sport che per altro sarà oggetto ancora di interventi anche di efficientamento energetico , che ora ospita manifestazioni anche di livello nazionale, con migliaia di spettatori. Questo per non parlare dell’ immenso lavoro fatto nell’ambito dell’ edilizia scolastica con l’ istituto Carducci che nel 2018 rischiava di essere chiuso, anche in questo caso perché inagibile, oggi un scuola modello ed efficiente. Davvero lungo l’elenco dei progetti in itinere o già eseguiti primo fra tutti quello della nuova piscina comunale. Presente all’ assemblea anche la ditta appaltatrice che sta per iniziare gli scavi per realizzare la nuova vasca da 25 metri. Tra le anticipazioni che hanno riscosso maggiori consensi e applausi da parte dei numerosi cittadini presenti in aula. anche l ‘affidamento per la riqualificazione dell’ ex piscina comunale del Triangolone che diventerà un centro di formazione nazionale di danza e ballo, all’acquisizione al patrimonio comunale dell’ ex Cantinone che diverrà sede della protezione civile e del Centro operativo comunale. Un ultimo accenno , anche se sarebbero ancora molte le opere da menzionare, è per l’ imminente nascita di una Casa della Salute con poliambulatori anche specialisti della Asl, nella palazzina di via della Libertà , dove ora sono in corso lavori di restauro, rimasta chiusa per oltre 20 anni, e la prossima apertura di un piccolo ospedale nell’ ex sede comunale di via Aurelia. In oltre un ‘ora di intervento il sindaco uscente Tidei ha voluto anche ripercorrere le tappe che hanno portato il comune, in soli due anni, all’ uscita dal default e dunque al totale risanamento dei conti in rosso, eredità della passata gestione amministrativa. “Basti ricordare – ha voluto sottolineare Tidei- che l’ex giunta, aveva chiesto al tesoriere un anticipo, per meglio dire un prestito di cinque milioni di euro. Soldi che non ha mai restituito alla tesoreria comunale e che noi abbiamo dovuto pagare. Nonostante questo grazie anche al lavoro svolto da tutti dagli uffici ,e dalla maggioranza, consiglieri e assessori tutti, abbiamo ottenuto fondi e finanziamenti per venti milioni di euro che ci hanno permesso di progettare e ultimare opere pubbliche e di essere oggi un comune virtuoso, che ha potuto anche comprare la nuova sede municipale di via Cicerone che invito i cittadini a visitare. Questo permettetemi di dirlo e senza alcuna falsa presunzione, anche grazie alla competenza e alla rete di conoscenze acquisite nel complesso settore della pubblica amministrazione nell’arco di quasi 50 anni di mio impegno politico all’interno degli enti locali, Comuni, Regione. Provincia oltre ai dieci anni in cui ho ricoperto il ruolo di Onorevole alla Camera dei Deputati. Torno a mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza e la passione che unisce e caratterizza l’intera maggioranza uscente perchè nei prossimi anni si possano non solo portare a termine tutti i progetti in essere, ma anche assicurare un grande sviluppo economico e occupazionale, oltre che turistico a Santa Marinella e Santa Severa. E’ stata per me una grande emozione poter ripercorrere questi cinque anni di duro lavoro e non posso che ringraziare chi ha creduto in noi, chi ci ha dato fiducia, chi vorrà sostenerci ancora e ci permetterà di scrivere, davvero, una pagina straordinaria nella storia di questa comunità”.