Verso le comunali, sulla corsia di destra ingorghi da mezzogiorno di fuoco

Mancano esattamente cinque mesi alle prossime elezioni comunali. Tra candidature ufficiali, altre solo sperimentali e altre ancora tutt’ora da definire, il chiacchiericcio politico sul toto-sindaco/a sta raggiungendo decibel importanti. A Civitavecchia la classica “tamburella” è scattata già da diverse settimane, tanto che nei bar e nelle piazze del centro i rumors si intensificano a ritmo incessante, manco fossimo all’ultima settimana di calciomercato. Ma se a sinistra lo scenario sembra già abbastanza delineato, oggi per esempio è attesa l’ufficialità della candidatura dei 5 stelle dopo quella Pd di Marco Piendibene lanciata la settimana scorsa, è nello schieramento di centrodestra che la corsa è appena iniziata. Le “carenate” sono degne di un gran premio di motociclismo, roba da ultima gara che può decidere un mondiale. Se cinque anni fa erano essenzialmente in due a darsi battaglia, Enrico Zappacosta da una parte e Massimiliano Grasso dall’altra, con Ernesto Tedesco a fungere da “coniglio dal cilindro” che brucia tutti all’ultima curva, stavolta le ipotesi sono almeno sei. Alcune già ufficialmente in campo, come Alessio De Sio, che di recente ha ammesso di essere a disposizione per una (ri)candidatura (è stato sindaco ad inizio ‘2000). Chi l’ha fatto capire da tempo è l’attuale primo cittadino Tedesco, che, forte di un mandato che volge oramai al termine senza scossoni finali, vorrebbe riproporsi secondo la classica regola non scritta della riconferma per una eventuale seconda consiliatura. Sembra facile, ma con un traffico da concorrenza di questo tipo nulla è scontato, soprattutto ora che i sondaggi per la Lega sono da brividi, in negativo. Massimiliano Grasso è un altro che ci riprova, come cinque anni fa e come cinque anni prima ancora. Testardo il ragazzo. Le novità invece sarebbero due. Il generale Paolo Poletti, sostenuto però da “vecchie volpi” come Sandro De Paolis, Roberto D’Ottavio e (forse) il più volpone di tutti, Pietro Tidei. E la direttrice della Caritas Diocesana Stefania Milioni, per ora solo un’indiscrezione ma che potrebbe fare breccia nelle prossime settimane. Infine occhio a Gianni Moscherini, un vecchio drago che in quota Udc spera di risvegliare antiche passioni nei cuori dei civitavecchiesi, nonostante le sconfitte rimediate a Tarquinia e Cerveteri. Senza dimenticare il fattore sorpresa, un profilo “alla Tedesco” che sbuchi all’ultimo per bruciare tutti gli altri. Con la benedizione di Roma, il vero fattore dominante e decisivo per la scelta finale. Saranno mesi incandescenti, senza esclusioni di colpi tra i vari competitors, alcuni dei quali già ai ferri cortissimi.