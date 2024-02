Verso le comunali, nel centrodestra per il toto-sindaco spunta il nome di Stefania Milioni

Direttore della Caritas Diocesana, membro dell'organo di indirizzo della Fondazione Cariciv ed ex assessore ai servizi sociali della Giunta De Sio

Nella settimana dove sono state ufficializzate altre due candidature, quelle di Marco Piendibene per il Pd e Vittorio Petrelli per l’area civica, due highlander della politica, arriva l’indiscrezione di una possibile nuova candidata nel centrodestra. Si tratta di Stefania Milioni, direttore della Caritas Diocesana, membro dell’organo di indirizzo della Fondazione Cariciv ed ex assessore ai servizi sociali della Giunta De Sio. Una quota rosa che si inserirebbe nella corsa contro soli uomini, da Alessio De Sio a Massimiliano Grasso fino al generale Paolo Poletti.