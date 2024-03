Verso le comunali, nel centrodestra è sfida a tre: Tedesco, Grasso e Poletti all’O.K. Corral

Ne resterà soltanto uno, ma per ora sono addirittura in tre. Se nel centrosinistra ci si interroga sull’opzione delle primarie per spezzare l’impasse politico, a destra si ragiona su altri piani. I candidati sono anche troppi, sebbene qualcuno si sia pure più o meno sfilato (Alessio De Sio) e tutti hanno una voglia matta di fare il sindaco di Civitavecchia. Di sicuro ce l’hanno gli sfidanti dell’uscente Ernesto Tedesco, vale a dire Massimiliano Grasso e Paolo Poletti. Con la prospettiva che comunque vada, il centrodestra possa andare diviso alla prossima tornata elettorale.

Il primo si propone come riferimento di Fratelli d’Italia, il secondo da civico ha il sostegno di Forza Italia. L’editore, già addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale può sfoggiare il simbolo che di questi tempi tira di più, quello della premier Giorgia Meloni. Le insidie però ce l’ha soprattutto nel partito, se si pensa ai “nemici” in campo, il coordinatore locale Paolo Iarlori e soprattutto la consigliera regionale Emanuela Mari, fino a qualche tempo fa disposta a porre il veto sulla sua candidatura.

In politica le cose cambiano alla velocità della luce, ma la crepe restano. Poletti invece, nonostante il curriculum invidiabile, almeno per ora non ha “sfondato”, conquistando soltanto l’appoggio di Forza Italia e del senatore Claudio Fazzone, disposto a sostenerlo fino in fondo. Il problema è che il partito azzurro locale si è via via svuotato: Mari e Frascarelli sono in FdI, Marino è alla Lega e Boschini sembra ad un passo dall’addio.

Insomma, una realtà tutta da ricostruire e con poco tempo a disposizione per farlo. E Tedesco? Ha la carta del sostegno del vice premier Matteo Salvini, che si è esposto pochi giorni fa durante un convegno del Carroccio a Roma. Nessun leader nazionale lo aveva fatto fino ad ora. Basterà per garantirgli la ricandidatura in quota Lega? C’è chi giura che dentro all’uovo di Pasqua i centrodestrorsi troveranno finalmente il nome del capo della prossima coalizione.