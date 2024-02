Verso le comunali, nel centrodestra agitazione ai massimi ma alla fine deciderà Roma

Tra aperitivi frizzanti in pieno centro, buoni per riconciliazioni a sorpresa ma volutamente visibili, incontri più o meno carbonari, sguardi in cagnesco e riposizionamenti con parti “avverse”, nell’universo del centrodestra locale si percepisce un livello di fermento e agitazione decisamente sopra la media.

Gli aspiranti candidati sindaco sono almeno quattro e si danno “battaglia”, punzecchiandosi spesso e volentieri. Il sindaco Ernesto Tedesco, l’ex sindaco Alessio De Sio, l’ex vice sindaco e addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale Massimiliano Grasso e il generale Paolo Poletti sono in lizza. Fa specie il vorticoso movimento che è in corso intorno a loro, tra attuali consiglieri comunali, ex assessori, ex segretari di partito, che si ricollocano a ritmo incalzante quando prima stavano dall’altra parte.

Anche consiglieri comunali della lista dell’attuale sindaco, tuttora in carica e in maggioranza, che “sposano” progetti di rivali già in campo. Ma tutta questa agitazione, fanno sapere i beninformati, sembra ingiustificata, quantomeno prematura. Basta andare a vedere come andò a finire 5 anni fa: stesso sbattimento generale, candidati sindaco che fioccavano e già avevano comperato manine e affisso manifesti. Risultato? Il prescelto “vidimato” da Roma all’ultimo minuto e gli aspiranti che sgomitavano da mesi a casa o almeno ridimensionati. La sensazione è che andrà così anche questo giro.