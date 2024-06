Verso le comunali: le liste elettorali sono 17, i candidati al consiglio comunale oltre 400

Un weekend ad alto tasso di interesse ma anche tensione per chi è protagonista della contesa. E’ quello che si avvicina a grandi passi, visto che si vota per le elezioni comunali sabato e domenica. In concomitanza ci sono le europee, ma i riflettori, almeno a livello cittadino, sono puntati soprattutto sulle amministrative. Che vedono sei candidati a sindaco, Enzo D’Antò, Roberta Galletta, Massimiliano Grasso, Vittorio Petrelli, Marco Piendibene e Paolo Poletti, a sfidarsi per il ruolo di primo cittadino.

Le liste elettorali sono 17, una in più rispetto a cinque anni fa, mentre i candidati al consiglio comunale sono 405, in crescita rispetto al dato del 2019. In tanti fra gli elettori non hanno ancora recepito le coordinate temporali per andare a votare. Ci si può recare ai seggi sabato dalle ore 15, fino a domenica alle 23.