Verso le comunali, la partita delle elezioni si intreccia a quella del Porto

Lo stallo, almeno per ora non si sblocca e la speranza di aprire l’uovo di cioccolata trovando la sorpresa positiva all’interno diventa giorno dopo giorno, ora dopo ora, sempre più un’utopia. E si, perché per sapere chi sarà il candidato del centrodestra, o per meglio dire la destra destra, visto che Forza Italia blinda Paolo Poletti un giorno si e l’altro pure, bisognerà aspettare ancora.

A meno di clamorose accelerate nelle prossime ore infatti l’impasse non si spezzerà prima delle celebrazioni pasquali, come invece auspicavano meloniani e salviniani locali. Le cui facce sono tutto un programma, fra l’ansiogeno e il perplesso spinto. Non ci si schioda dal braccio di ferro fra il sindaco Ernesto Tedesco, in quota Lega e Massimiliano Grasso, editore e addetto stampa dell’Autorità di Sistema Portuale, quota Fratelli d’Italia, anche se nessun big si è ancora “speso” ufficialmente per lui.

Per questo motivo, ad oggi Tedesco partirebbe avanti, perché sull’avvocato penalista si è pronunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader del Carroccio Matteo Salvini. Che magari non avrà più l’appeal di 5 anni fa, quando era al 34%, ma è pur sempre il vice premier del Governo Meloni. Ma a rendere ancora più complessa la partita elettorale è la disputa di un altro incarico molto importante, quello di presidente dell’Autorità di sistema portuale.

Il mandato di Pino Musolino va a scadenza quest’anno (ma soltanto dopo il voto di giugno) e la nomina spetta, guarda un po’, proprio al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che la scelta su Molo Vespucci possa essere inserita nel confronto serrato in corso sul candidato sindaco è più che probabile, anche se non è ben chiaro quale “quota” sia da attribuire allo stesso Musolino, nominato quattro anni fa dal Governo giallorosa.

Intanto, visto lo stallo in corso c’è chi si attrezza, sperando che la situazione si sblocchi il prima possibile. La composizione delle liste è già partita (per la verità in tutti gli schieramenti), manifesti, manine, spazi elettorali da accaparrarsi, si cerca di fare necessità virtù sebbene ci sia tutto fuorché le idee chiare. Diversi candidati al consiglio comunale, di differenti fazioni, ammettono in confidenza di sperare ancora in un “terzo incomodo” in grado di unire la coalizione. Con così pochi giorni a disposizione per la fumata bianca, pescare il coniglio dal cilindro diventa una missione quasi impossibile.