Verso le comunali, la bozza del decreto legge indica le date dell’8 e 9 giugno

In attesa dell’approvazione della bozza del decreto legge elettorale, le ipotesi di election day sono già state indicate. L’8 e il 9 di giugno, soprattutto per l’atteso appuntamento delle elezioni europee. Ma accanto sono molto attenzionate anche le amministrative, in particolar modo a Civitavecchia, dove il ballottaggio, molto probabile, si terrebbe così in piena estate, il 23 giugno. Le passate elezioni si svolsero il 26 di maggio, per quello che riguarda il primo turno.