Verso le comunali, il centrodestra verso un’altra settimana da rompicapo

Un silenzio assordante rotto dall’intervento dei riferimenti regionali di Fratelli d’Italia. Più un campanello d’allarme alla disperata, quello lanciato dai meloniani Emanuela Mari e Giancarlo Frascarelli che hanno rotto gli indugi per mandare un messaggio chiaro alla coalizione, agli aspiranti candidati a sindaco e ai vertici romani.

Serve un nome unitario, che al momento non c’è, e questo è un fatto. Forza Italia sostiene il generale Paolo Poletti e pone il veto su Massimiliano Grasso ed Ernesto Tedesco. Quest’ultimo ha incassato l’investitura del vice premier Matteo Salvini ma non ha il supporto di Forza Italia. Grasso è un nome messo sul tavolo da Fratelli d’Italia, ma ha il veto di Fazzone (Forza Italia) e se venisse “giubilato” la cosa non dispiacerebbe affatto addirittura ad una parte consistente del gruppo meloniano locale.

Iarlori e Mari in testa, rispettivamente coordinatore e consigliere regionale. Insomma, stavolta il cubo di Rubik è molto più difficile da incastrare rispetto a cinque anni fa, quando il “jolly” del nome di Tedesco mise d’accordo tutti. E a due mesi dal voto trovare una sintesi diventa una partita sempre più complessa e pericolosa. Anche perché negli altri schieramenti, chi è già ufficialmente in campo si muove elettoralmente e pure tanto, sfruttando questa tarantella stucchevole.