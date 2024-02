Verso le comunali, idea Gino Vinaccia candidato sindaco del centrosinistra

Il toto sindaco, a poco più di tre mesi dalle elezioni comunali, in programma l’8 e il 9 giugno, continua a tenere banco. In pochi infatti hanno già le idee chiare. Nel centrosinistra per esempio c’è ancora lavoro per individuare il profilo giusto per allargare il più possibile la coalizione. La candidatura dem di Marco Piendibene infatti è “sperimentale”, come l’ha definita lo stesso Pd, così si fanno strada delle alternative. L’ultima è legata a Gino Vinaccia, attuale assessore alla cultura di Santa Marinella. Un moderato che, nelle intenzioni di chi l’ha proposto, sarebbe una figura adatta a rappresentare un “campo largo”. Vinaccia è stato presidente del consiglio comunale di Civitavecchia, diverse volte consigliere e anche presidente dell’Ater Civitavecchia e comprensorio.