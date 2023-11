Verso le comunali e il carbonexit: Movimento 5 stelle e Unione popolare annunciano il sodalizio

Movimento 5 stelle e Unione popolare hanno annunciato l’accordo per le prossime elezioni comunali. In conferenza stampa in aula Cutuli Antonio Cozzolino e Daniela Lucernoni per i pentastellati, Simona Ricotti e Fabrizio Baffetti per Unione popolare hanno spiegato i motivi dell’alleanza, legati anche e soprattutto allo scenario del carbonexit, a pochi giorni dal piano industriale annunciato da Enel. Sul piano politico una scelta coerente, quasi naturale, come ha spiegato l’ex sindaco Cozzolino: “Un confronto che era già iniziato per le battaglie contro il gas, vinte con la legge regionale e l’interrogazione parlamentare scritta a 4 mani e presentata grazie all’impegno dell’ex ministro Costa. Il percorso nasce da lontano e auspichiamo possa terminare con un lieto fine alle amministrative 2024”. “Viviamo un momento importante per la città, un passaggio epocale – ha detto Simona Ricotti -. E’ necessario spingere sull’acceleratore per puntare sulle energie rinnovabili, per mantenere l’equilibrio fra lavoro e ambiente”. “Parallelamente all’interrogazione parlamentare noi in consiglio comunale presenteremo una mozione – rivela Daniela Lucernoni – su un decreto legge per la realizzazione di pale eoliche nei porti del Mezzogiorno”. Lucernoni che ha spiegato come M5stelle e Unione popolare siano aperti ad ulteriori alleanze, ma solo con realtà civiche della città. “Bisogna evitare che si ripeta lo scenario di 20 anni fa, quando arrivò il carbone a Civitavecchia – conclude Fabrizio Baffetti – vogliamo fare esclusivamente gli interessi dei nostri cittadini”. Il meeting è servito soprattutto per presentare il confronto pubblico di venerdì in aula Pucci, alle 16,30, “Civitavecchia, rinnoviamola insieme”, dibattito sulla transizione energetica. Tra i relatori anche l’ex assessore alla transizione energetica della Regione Lazio Roberta Lombardi.