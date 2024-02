Verso la sfilata dei carri, come cambia il percorso delle linee urbane per l’evento

Si avvisa l’utenza del servizio TPL che il giorno 18/02/2024, in occasione della manifestazione carnevalesca “IO FARO CARNEVALE 2024”, a causa di interdizioni e deviazioni veicolari, come da ordinanza n.79 del 06/02/2024, le linee del servizio Urbano subiranno le seguenti modifiche dalle ore 14:00 fino a fine turno:

🔴 Linea 1 – partenza da Stazione FF.SS. e normale percorso fino a via Terme di Traiano per poi proseguire su via Martiri delle Fosse Ardeatine, via Barbaranelli, viale Baccelli, viale della Vittoria, Stazione;

🟡 Linea 2 – partenza da piazza Vittorio Emanuele e prosegue per piazza Calamatta, via Braccianese Claudia, via Pecorelli, via Terme di Traiano, viale Berlinguer, via Flavioni per poi proseguire normale percorso e terminare a piazza Vittorio Emanuele;

🔵 Linea 5 – spostamento capolinea piazza Vittorio Emanuele, piazza Calamatta per proseguire con normale percorso e terminare a piazza Vittorio Emanuele;

🔵 Linea 6/7 – spostamento capolinea Stazione FF.SS., viale della vittoria per proseguire con normale percorso e terminale alla Stazione FF.SS.

➡️ Qualora la manifestazione venisse annullata, le linee effettueranno i normali percorsi, senza nessuna modifica.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl