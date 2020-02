Verso “Io Faro Carnevale”, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione denominata “Io Faro Carnevale”, la quale interesserà varie vie cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, si comunica agli utenti:

1. di non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze del giorno 23 febbraio 2020, nelle seguenti vie:

 VIA FUSCO tratto compreso tra via I. Bandiera e largo Cavalieri San Bertolo Nicola

 LARGO CAVALIERI SAN BERTOLO NICOLA

 VIA LEPANTO tratto compreso tra largo Cavalieri San Bertolo Nicola e via Montanucci;

 VIA BARBARANELLI;

 VIA RODI;

 VIALE MATTEOTTI

 LARGO D’ARDIA, tratto compreso tra viale Baccelli e corso Centocelle

 CORSO CENTOCELLE, tratto compreso tra largo d’Ardia e via Risorgimento

 VIA CRISPI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Bruno

 VIA G. BRUNO

 VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno

 PIAZZALE DEGLI EROI, solo parte asfaltata

 VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi

 LARGO PLEBISCITO tratto compreso tra viale Garibaldi e largo Cavour

 LARGO CAVOUR

2. che, dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze del giorno 23 febbraio 2020, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S. Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione. Si suggerisce agli utenti della strada che, al fine di assistere all’evento, per la sosta del proprio veicolo, è possibile utilizzare le due aree di sosta site in via Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria): area di parcheggio a pagamento (Feltrinelli) e area di parcheggio comunale, di libera fruizione, adiacente a quella citata al punto precedente; entrambe raggiungibili secondo la direttrice di marcia: via San Giovanni Bosco – via Santa Fermina – via Sofia de Filippi Mariani.