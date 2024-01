Verso il Summer Festival, il Comune vara il bando triennale con 70 mila euro all’anno

Da capire se la somma accantonata sarà sufficiente per replicare le belle edizioni degli ultimi anni. Stando alle spese sostenute dal gestore lo scorso anno, giusto per fare un esempio, sembra alquanto difficile

Nei giorni scorsi il Comune di Civitavecchia ha pubblicato sul sito internet istituzionale la determina dirigenziale con cui apre le porte al bando triennale per la gestione del Summer Festival. Nel documento, firmato dalla dirigente Sabrina Bodò, si legge che “nelle ultime edizioni il Civitavecchia Summer Festival ha avuto da parte del pubblico cittadino un riscontro altamente positivo”, e che pertanto “l’amministrazione comunale è intenzionata ad organizzare un’edizione triennale del Summer Festival per le prossime stagioni 2024/2026, con un programma a carattere musicale e di intrattenimento “chiavi in mano”. Si evidenzia anche “l’esigenza di programmare in largo anticipo tale iniziativa al fine di garantire al meglio l’ingaggio di artisti di spicco nel panorama italiano ed internazionale, rispettando, altresì, la varietà di target del pubblico”. La somma stanziata è di 70 mila euro all’anno circa, con “la durata che dovrà contemplare almeno 13 eventi serali di cui un minimo di due gratuiti nell’arco temporale compreso tra il 1 ed il 31 agosto di ogni anno”. Da capire se la somma di 70 mila euro sarà sufficiente per replicare le belle edizioni degli ultimi anni. Stando alle spese sostenute dal gestore lo scorso anno, giusto per fare un esempio, sembra alquanto difficile. Nel documento infine si specifica che la tipologia degli eventi dovrà essere caratterizzata da spettacoli di musica, teatro, danza, comicità e cabaret.