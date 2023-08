Verso il Palio, ad Allumiere tutto pronto per la Notte del Cencio

A pochi giorni dal Palio delle Contrade, si comincia a respirare l’atmosfera magica nel paese, dove sventolano le bandiere colorate delle sei contrade che domenica 20 si sfideranno nell’evento che tiene banco per un anno intero. Questa sera l’antipasto della Notte del cencio, in piazza della Repubblica. Sarà presente l’artista Maria Luisa Taranta, autrice del Cencio 2023. Manifestazione organizzata con la collaborazione di Comune di Allumiere, Associazione delle Contrade, Proloco, Contrada La Bianca, Contrada Ghetto, Contrada Burò, Contrada Nona, Contrada Polveriera e Contrada Sant’Antonio. A seguire, settimana intensa di Cene del Contradaiolo presso la piazzetta principale di ciascuna contrada. Venerdì 18 Agosto dalle ore 19.15 la Messa del Palio nella Chiesa di Santa Maria Assunta in cielo. Sabato 19, la provaccia, minipalio e grandi feste per le vie di tutto il paese, fino alla cloud di Domenica 20, il Palio delle Contrade.