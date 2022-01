Verso il nuovo bilancio: IMU, Tari e Irpef resteranno inalterate. Ancora agevolazioni per i commercianti

Lo ha annunciato l’assessore al bilancio Emanuela Di Paolo, in un’intervista uscita oggi sull’edizione locale de Il Messaggero. Diversi i punti toccati dalla responsabile dei conti del Pincio, fra i quali quelli legati alle aliquote. Un’indicazione importante in vista dell’approvazione del prossimo bilancio, quindi IMU, Tari e Irpef resteranno invariati. Così come le agevolazioni sugli spazi per quello che riguarda i locali di somministrazione, almeno finché durerà l’emergenza covid.