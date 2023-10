Verso il carbonexit, ancora sit-in e scioperi in vista: tocca ai lavoratori di Minosse

I dipendenti domani in presidio a piazzale Guglielmotti e con le braccia incrociate per 48 ore

Riceviamo e pubblichiamo. Facendo seguito allo stato di agitazione aperto in data 21/09/2023. Considerata la fine del programma di massimizzazione dell’impiego della produzione termoelettrica a carbone e la prevista dismissione nei prossimi anni della Centrale di Torrevaldaliga Nord, valutati i pesanti effetti negativi che tutto ciò rischia di produrre sotto il profilo occupazionale, tanto più nella perdurante assenza di concrete soluzioni volte a realizzare nuovi investimenti produttivi nelle aree Enel e a garantire il mantenimento dei posti di lavoro in essere, in particolare, preso atto dell’assenza di riscontri circa l’atteso avanzamento del progetto di sviluppo della società Enel Logistics, presentato alla Regione Lazio il 19.07.2022 ed esplicitamente destinato, tra l’altro, ad assicurare il reimpiego del personale attualmente addetto alla discarica del carbone presso la centrale Enel di Torrevaldaliga Nord, sono a dichiarare, nel rispetto delle previsioni in tema di preavviso di cui all’art. 49 del vigente Ccnl Porti, lo sciopero di 48 ore dei lavoratori della società Minosse, con le seguenti modalità: Scioperano per le intere giornate del 12 e del 13 ottobre 2023 tutti i lavoratori giornalieri, semiturnisti e turnisti, con astensione dallo straordinario, dalla reperibilità e dalla disponibilità. Con particolare riguardo ai lavoratori turnisti, secondo l’articolazione dei turni in essere, lo sciopero avrà inizio dalle ore 23.50 del 11 ottobre 2023 e terminerà alle ore 23.50 del 12 ottobre 2023. Filt Cgil.