Verso comunali ed europee: inizia la sfilata dei “big”, giovedì tocca al meloniano Donzelli

La campagna elettorale entra nel vivo. C’è tempo fino alll’11 maggio per consegnare le liste elettorali ma più o meno tutte le coalizioni hanno oramai definito le rispettive formazioni. Così si parte con le visite dei cosiddetti “big”: parlamentari, segretari nazionali ed esponenti di spicco che arrivano in città per lanciare la volata del candidato a sindaco e per fare campagna elettorale per le elezioni europee, concomitanti con le amministrative dell’8 e 9 giugno. Scatta per prima Fratelli d’Italia che dopo aver visto la presenza di Arianna Meloni a Tarquinia lo scorso 20 aprile, per la campagna sulla presidenza dell’università Agraria, giovedì prossimo “porta in dote” all’hotel San Giorgio il deputato Giovanni Donzelli, uno dei “frontman” più in vista del partito.