Si intensificano gli incontri elettorali in vista delle elezioni comunali ed europee dell’8 e 9 giugno. Oggi arriva la segretaria del Pd Elly Schlein, per supportare il candidato sindaco del centrosinistra Marco Piendibene. Appuntamento confermato alle 18,30 in piazza Fratti.

Domani invece tocca al giornalista Michele Santoro fare tappa a Civitavecchia, a partire dalle 18 in piazza Saffi. L’ex conduttore televisivo di Samarcanda e Annozero prosegue il tour per presentare la lista Pace, Terra, Dignità, con la candidata alle europee Marta Grande, ex parlamentare 5 stelle, per il collegio centro Italia.