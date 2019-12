Vento da record, chiusi gli accessi alla Marina

Le previsioni lo avevano annunciato ma certo non ci si aspettava una forza del genere. Parliamo del vento che è arrivato da questa notte sul territorio e che sta creando non pochi problemi. I vigili sono già a lavoro per contenere i danni e ripristinare la situazione. Da ieri sera invece il Comune ha deciso di chiudere gli accessi alla Marina. Situazione troppo pericolosa. Oggi si farà un bilancio, sperando che le condizioni meteo cambino per il meglio.

