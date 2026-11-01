Venti forti e di burrasca, allerta gialla sul territorio regionale

La Regione Lazio ha emesso un bollettino di allerta gialla per vento valido a partire dal primo mattino di domani, lunedì 2 novembre 2026, e per le successive 24-30 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca su tutto il territorio regionale, comprese le nostre zone costiere. “​Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza e a seguire le buone norme di comportamento per la sicurezza propria e altrui”.