La protesta dei volontari sarebbe per il fatto che a loro avviso l’amministrazione Giulivi vorrebbe mettere i sigilli alla sede del gruppo

Con una nota diffusa nella giornata di oggi, i volontari della Protezione Civile Comunale comunicano che il giorno 21 agosto 2020 avrà luogo una manifestazione in via vecchia della stazione, davanti l’ex pomodorificio, area in cui i volontari della Protezione Civile Comunale hanno la loro sede operativa.

Motivo dell’agitazione, secondo quanto riferiscono nella nota, il fatto che a loro avviso l’amministrazione Giulivi vorrebbe mettere i sigilli alla sede del gruppo.