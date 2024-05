“Venerdì presso la Casina Trincia ci sarà l’assemblea dei giovani”

“Mi rivolgo a tutti i ragazzi e le ragazze della nostra città, invitandoli a partecipare venerdì alle ore 18:00 presso ola Casina Trincia, che molti conoscono come la Casina Rosa, all’Assemblea dei Giovani. Sarà l’occasione per avvicinarsi alla vita amministrativa e politica del Comune. Verrà spiegato il progetto che vede la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio lo scorso dicembre”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

Alla riunione, aperta a tutti i giovani dai 14 anni, parteciperanno il presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Minghella e il delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli.

“Si tratta di uno strumento formale di partecipazione e di uno spazio in cui i ragazzi possono avere informazioni ed esprimere le opinioni in merito alle varie azioni ed attività della vita politica-amministrativa. E’ un ritrovato approccio alla politica sin dalla giovane età ed anche un percorso indispensabile per rendere concreto uno dei diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Unicef, che prevede appunto la partecipazione attiva dei ragazzi”, ha spiegato Minghella.

Dello stesso parere è il delegato Ceccarelli, che insieme ad altri giovani collaboratori, tra cui Chiara Pinzi, ha curato la stesura e la presentazione del regolamento del Consiglio. “Chiedo ai ragazzi di avvicinarsi con slancio a questo nuovo progetto. E’ un modo per confrontarsi e per conoscere il funzionamento della “cosa pubblica”. Sarà anche un’opportunità per conoscere altri ragazzi e insieme collaborare a proposte da sottoporre all’attenzione del Sindaco e degli Amministratori. Penso che il contributo che potremmo dare alla città è fondamentale, anche per migliorare quegli aspetti della vita cittadina che spesso non tengono conto delle nostre esigenze e necessità. Insomma è l’occasione per far sentire la nostra voce”, ha commentato Ceccarelli.

In tutta Italia ed in Europa si contano migliaia di C .C. G. e nel nostro Paese sono in forte crescita, grazie alle amministrazioni comunali e alle scuole che fanno conoscere alle nuove generazioni questi percorsi di educazione civica diretta.