Venerdì l’ex premier Matteo Renzi a Santa Marinella per presentare il nuovo libro

A Santa Marinella, venerdì 15 luglio, arriva Matto Renzi per la presentazione del suo nuovo libro “Il Mostro”, edito da Piemme. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 20.30 presso la Terrazza del Porto, in viale Roma. “In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare…”, questo l’incipit del volume, che sottolinea come il leader di Italia Viva con questa opera abbia voluto raccontare, la verità su tutta una serie di accadimenti che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. “Sarà una serata di particolare interesse – sottolinea Marietta Tidei, che introdurrà l’incontro – durante la quale tutti gli intervenuti potranno ascoltare direttamente dalla voce di Matteo Renzi quanto è accaduto di recente e, anche e soprattutto, la sua analisi della situazione politica attuale e i possibili futuri scenari in vista delle elezioni del prossimo anno”. Appuntamento, con ingresso libero, venerdì 15 luglio alle ore 20.30 a Santa Marinella presso la Terrazza del Porto.