Venerdì l’assemblea cittadina “Nuove Energie”

Riceviamo e pubblichiamo. La destra al governo della città vuole reinventare il senso comune delle cose. Siamo nati per rimettere insieme un movimento fondato su un’altra idea di comunità, sui servizi pubblici come scuola e sanità, tutela dei minori, sulla svolta verde, sulla politica che emancipa le persone trasformandole in popolo, in città, come bene comune. In questo momento, bisogna recuperare la coscienza di luogo su questa città, che ha visto negli ultimi anni la sua peggiore amministrazione: sette rimpasti di giunta, cambi di casacca e di partito continui e l’incapacità amministrativa di risolvere questioni e problemi dei cittadini.

La nostra è una forza ecologista, pacifista, solidale, comunitaria, femminista, libertaria, fluida, europeista, garantista e di sinistra. Per questo è tempo di scelte coraggiose. La coalizione che si presenta alle prossime elezioni e di cui facciamo parte è una coalizione dai confini netti, certi. Trasparente e dalla postura pubblica, cosa che avevamo auspicato da subito. Alle prossime elezioni amministrative si gioca una partita dirimente. Gestire la transizione ecologica, il dopo carbone, la possibilità di ridisegnare una parte della città, di farlo in modo partecipato, democratico: con una nuova idea di comunità. Una visione che metta al centro i cittadini e le cittadine che ci vivono.

Diritto all’abitare, all’abitare sano. All’abitare bene e bello. Una città che funzioni, efficace, con mezzi pubblici efficienti, in cui ci si possa incontrare. Rivendicare uno spazio pubblico di partecipazione. Ci sono nuove energie da spendere, nuove idee da ascoltare. Ti aspettiamo venerdì 12 aprile alle ore 18:00 ad Arcus per parlarne insieme. Avs.