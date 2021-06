Venerdì “debutta” il nuovo hub vaccinale al Porto di Civitavecchia

L’area è stata concessa dall’Autorità Portuale e assorbirà gli appuntamenti con il vaccino Pfizer dei centri di Piazza Verdi e San Paolo in un primo momento, integrando successivamente con le vaccinazioni Astrazeneca, Moderna e Johnson.

Come si svolge il tutto. Quattro percorsi dedicati che permetteranno una gestione centralizzata degli appuntamenti in un luogo confortevole per l’utenza. Sarà cura della Asl Roma 4 chiamare o inviare un sms agli utenti per comunicare personalmente lo spostamento di sede per la vaccinazione. Per raggiungere l’Hub è necessario recarsi al Varco Nord del porto, percorrendo la via Aurelia fino all’uscita della Zona Industriale, svoltando in via Siligato direzione Porto. L’iniziativa è frutto di una collaborazione con l’Autorità Portuale che si ringrazia per la disponibilità e il supporto.