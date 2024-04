Venerdì 26 aprile l’ultimo rendiconto da approvare in consiglio comunale

In un clima politico a dir poco surreale, almeno guardando a destra, si registra la convocazione di un consiglio comunale in calendario il prossimo 26 aprile. Una seduta decisamente importante perché dedicata al tema finanziario. All’ordine del giorno le tariffe relative alla Tari, ma soprattutto il rendiconto 2023, vale a dire il bilancio consuntivo dello scorso anno. Entrate e uscite dell’esercizio economico, l’ultimo da approvare in giunta per la maggioranza di centrodestra, prima delle elezioni amministrativa dell’8 e 9 giugno.