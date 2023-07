Vendita TeleCivitavecchia, trattative in corso con Seapress e Serafini

Non sembrano esserci alternative alle due proposte arrivate nei giorni scorsi per l’acquisizione di TeleCivitavecchia. Da un lato c’è l’offerta di Seapress, società legata all’editore Massimiliano Grasso, dall’altra quella dell’imprenditore Roberto Serafini. Sarebbero in corso degli incontri fra i soci di Trc con i due potenziali acquirenti. Grasso e Seapress prediligerebbero un accordo commerciale, “una offerta mirata a valorizzare l’attività della cooperativa e di chi ci lavora, attraverso lo sviluppo della raccolta pubblicitaria e dei servizi che Trc può offrire”, come recita il comunicato dell’azienda diramato nei giorni scorsi. Una relazione che però prevedrebbe anche la costituzione di un comitato di garanzia editoriale, in cui sarebbero rappresentati il presidente e un consigliere di amministrazione di Seapress, un consigliere di amministrazione “indipendente” e un altro fra quelli attualmente in carica. Accordi precisi sulla governance della televisione dunque. Dall’altra parte, Serafini mirerebbe a rilevare tutto il pacchetto, con l’input di mettere dapprima in sicurezza i conti e poi di rilanciare la storica emittente televisiva.