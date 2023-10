Vendita TeleCivitavecchia, dopo l’assemblea rovente Serafini è più vicino

TeleCivitavecchia, l’imprenditore Roberto Serafini ora è più vicino all’acquisizione. Dopo l’assemblea dei soci, in cui sono letteralmente volati gli stracci, il futuro della televisione locale è sempre più legato all’ingresso dell’imprenditore locale. La Seapress di Massimiliano Grasso, l’altro proponente, ha ritirato la sua proposta e, altro fattore importante, il manager Conad Ivano Iacomelli, molto vicino allo stesso Serafini, è entrato nel Cda. Da capire cosa accadrà nei prossimi giorni, in attesa della calendarizzazione di un nuovo meeting. Intanto la maggioranza dei lavoratori si dice soddisfatta degli ultimi sviluppi. Ecco la nota stampa dei lavoratori. “Prendiamo atto con grande soddisfazione dell’esito dell’assemblea dei soci di Trc. L’azzeramento della situazione, con il ritiro da parte della Seapress della sua proposta, come annunciato in apertura di seduta dal Presidente, e la successiva nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione in sostituzione di altrettanti consiglieri dimissionari consentono alla cooperativa di riprendere serenamente la discussione sul proprio futuro e, soprattutto, su quello di noi dipendenti. Confidiamo che il nuovo consiglio di amministrazione sappia scegliere le soluzioni migliori per il futuro della cooperativa, per consentire a noi lavoratori di poter continuare ad esercitare le nostre mansioni in sicurezza e serenità. Vogliamo ringraziare i tantissimi soci storici della cooperativa, famiglie importanti che hanno fatto la storia di Civitavecchia, le aziende, i professionisti, gli ex colleghi che ci hanno voluto sostenere nel corso di queste ultime settimane e in particolare nell’assemblea. La loro vicinanza e il loro sostegno ci rendono orgogliosi e speranzosi per il futuro”.

I soci lavoratori di TRC Telecivitavecchia:

Dario Curcio

Marco Mondelli

Adrian Montagnani

Alessandra Sacco

Maria Luisa Tufoni