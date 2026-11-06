Vegetazione incolta e scarsa visibilità, allarme sicurezza tra via Leopoli e via Namaziano

Un incrocio stradale ad alto rischio a causa della vegetazione incolta. “La situazione tra via Leopoli e via Rutilio Namaziano è ormai insostenibile e siamo molto preoccupati”, dichiara un residente. “Lo Stop è visibile, ma i rami sporgenti occupano la carreggiata, già abbastanza stretta, costringendoci a sporgerci con mezza vettura oltre la linea e a occupare la strada principale, rischiando l’impatto con chi transita. Proprio lì davanti ci sono gli istituti Baccelli e Calamatta e negli orari di punta è il caos: motorini, scooter e minicar degli studenti sfrecciano continuamente, rendendo tutto ancora più pericoloso. Ieri ho evitato un incidente per un soffio, serve una potatura immediata”.