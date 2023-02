Vasto incendio vicino piazza Civitavecchia: a fuoco un negozio, evacuati i residenti

Nottata particolarmente intensa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 21 sono intervenuti per un incendio di una attività commerciale a piazza Civitavecchia a Santa Marinella. All’arrivo, per cause in corso di accertamento, la struttura era completamente invasa dal fumo e fiamme. Gli uomini della Bonifazi hanno subito iniziato l’opera di spegnimento che si protrae tutt’ora. Sono state evacuate le persone residenti ai piani superiori. A causa della mole dell’incendio sono intervenute molte squadre di Vvf da Roma, due autobotti, il carro per il liquido schiumogeno ed il carro per le bombole d’ossigeno ausiliarie. Donate le fiamme i Vigili del fuoco al momento si stanno occupando degli ultimi focolai e stanno verificando l’integrità dell’intero stabile. Si è resa necessaria la presenza di funzionari Vvf e del Capo turno provinciale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i volontari della Protezione civile con due autobotti per rifornimenti di acqua. Non si è registrato nessun ferito.