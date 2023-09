Vasto incendio in zona industriale, sul posto il gruppo CRRC per individuare sostanze chimiche nocive

Un grande spiegamento di forze hanno messo in campo i Vigili del fuoco dalle ore 14 per intervenire in via Antonio Siligato, zona industriale, per un vasto incendio all’interno dell’ex deposito Bianchi. A bruciare è un importante quantitativo di materiali di risulta, scarti di lavorazione, plastiche. Vista la particolarità dell’intervento sono sopraggiunti sul posto i Funzionari Vvf, il Capo Turno Provinciale, la squadra di Cerveteri, 26A, gli specialisti del gruppo CRRC, per individuare sostanze chimiche nocive dovute dalla combustione. Oltre a due autobotti che fanno da spola per garantire il rifornimento di acqua. Tuttora l’intervento è ancora in corso. Non si è registrato nessun ferito.