Vasto incendio in via Terme di Traiano alta, i VVF a fatica mettono in sicurezza l’area

Intervento in mattinata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 10.30 sono stati chiamati per un vasto incendio di sterpaglie in via Terme di Traiano alta, all’altezza del parco acquatico Aquafelix. Il vasto fronte di fuoco ha tenuto impegnati gli uomini della Bonifazi fino alle 14 circa. A causa del terreno impervio è stato neccessario usufruire del modulo antincendio fuoristrada e dell’ausilio della squadra 26A da Cerveteri. Nonostante le copiose fiamme i pompieri sono riusciti, con non poca fatica, a mettere in sicurezza l’area estinguendo l’incendio e preservando le numerose abitazioni site nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito.