Vasto incendio in un capannone della zona industriale, a fuoco attività per la gestione rifiuti

Allarme scattato alle 9,30 per un importante incendio in un capannone, un’attività addetta alla gestione rifiuti, sita in zona industriale, in via Attilio Bonucci. Ancora ignote le cause del rogo. In fiamme una porzione di rifiuti plastici, stoccati nel cortile. In corso l’intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno praticamente estinto le fiamme. I Vvf stanno provvedendo, insieme agli operai della ditta, al lavoro di smassamento e raffreddamento dei materiali coinvolti dalle fiamme con l’ausilio di ruspe. Sul posto anche i Carabinieri.