Da prima della mezzanotte sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autobotti e pickup e i volontari AEOPC in supporto con pickup antincendio e autobotte da 6.000 lt

“Vasto incendio di sterpaglie e canneti in zona Cavone a Tarquinia. Da prima della mezzanotte sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autobotti e pickup e i volontari AEOPC in supporto con pickup antincendio e autobotte da 6.000 lt,. Sul posto presenti anche i Carabinieri, i volontari hanno tenuto informato della situazione anche il Sindaco Francesco Sposetti.

L’entità dell’incendio è stata vista e fotografata anche dalla vicina Allumiere”, lo riportano i canali social di Aeopc Coordinamento Regione Lazio.