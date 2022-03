Vasto incendio alla Civita a Tarquinia. Intervento provvidenziale di VVF e AEOPC

Un vasto incendio si é sviluppato venerdì notte nelle campagne della Civita a Tarquinia ed ha interessato diversi ettari di sterpaglie. Sul posto a seguito di alcune segnalazioni sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari dell’Aeopc attivati dalla Sala operativa regionale. L’incendio é stato spento dopo circa quattro ore di attività impedendo alle fiamme di propagarsi ulteriormente nelle vicine aree boschive. Sul posto sono arrivati per supporto anche la Polizia Stradale e un dipendente dell’Università Agraria, quest’ultimo ha fornito importanti indicazioni sulle strade rurali da percorrere per arrivare alle aree incendiate. L’attento lavoro di squadra tra Vigili del Fuoco e volontari AEOPC sul litorale è ormai un riferimento di garanzia e sicurezza. Viene ricordato che per qualsiasi segnalazione di incendi si può contattare il numero 112 numero unico delle emergenze.