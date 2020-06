Vasto incendio a Santa Severa nord, messe in sicurezza una scuola e varie abitazioni

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti, a partire dalle 12, a Santa Severa Nord a causa di un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea, originato a quanto sembra dalle parti di via dei Garofani. L’incendio lato mare è stato messo sotto controllo, messe in sicurezza scuola, con bambini all’interno (rimasti all’interno della struttura per un po’ in modo da non respirare il fumo) e abitazioni varie. Non lato monte, tanto che è stato richiesto l’ausilio del mezzo aereo. Sul posto stanno operando, oltre ai VVF, anche la Protezione Civile.