Vasto incendio a Ladispoli. I VVF salvano il custode di un’attività commerciale

Un vasto incendio si è sviluppato stanotte, alle ore 23 circa, all’interno di un’attività commerciale a Ladispoli, in prossimità del kM 42.100 della SS Aurelia. Il capannone in questione era completamente invaso dalle fiamme. Subito accorsi sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri che hanno iniziato l’opera di spegnimento. In ausilio sono arrivati i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con autopompa (17A) e autoscala (AS17), di Monte Mario (8A), il carro con gli autoprotettori e un’autobotte dal distaccamento LaRustica. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco, hanno tratto in salvo il custode del capannone, rimasto in trappola perché la via di esodo era avvolta dalle fiamme. I VVF, praticando un’apertura con il moto troncatore su una serranda adiacente, hanno tratto in salvo l’ormai stremato custode. Il quarantasettenne di nazionalità romena è stato tempestivamente affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto, in quanto aveva respirato molto fumo. Il tetto del capannone è collassato ma il lavoro dei pompieri ha fatto si che le fiamme non si propagassero ai vicini capannoni. Sul posto anche i Carabinieri.