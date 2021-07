Variante Delta, D’Amato: “Nel Lazio è all’80%. Il 93% dei casi non è vaccinato o ha una sola dose”

Vaccini: superati 6,8 milioni di dosi somministrate. Il 67% della popolazione adulta ha ricevuto due dosi di vaccino, con questo trend è molto probabile raggiungere il 70% in doppia dose prima dell’8 agosto. “Variante Delta all’80,8%: in crescita su tutto territorio regionale, circa il 93% dei casi è non vaccinato o vaccinato con una sola dose. Ci aspettiamo dalla prossima settimana una riduzione del coefficiente RT. Si raccomanda di vaccinarsi e di chiudere il ciclo vaccinale”, lo afferma Alessio D’Amato, assessore alla sanità regionale del Lazio.