Vandalizzato il punto informazione turistica, la condanna dell’amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo. Il vetro del punto informazione turistica (PIT) è stato spaccato in un atto vandalico. L’amministrazione comunale esprime ferma condanna per un gesto che danneggia un bene pubblico e dunque l’intera città.

Il punto informazione turistica è un servizio di tutti i cittadini e un presidio su cui la città sta investendo per rilanciarlo.

La zona è coperta dalla videosorveglianza comunale: le immagini saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine perché chi è responsabile di questo gesto possa essere individuato.

Il vetro sarà sistemato nel più breve tempo possibile e il lavoro di rilancio del punto informativo prosegue. Comune di Civitavecchia.