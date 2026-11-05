Vandalismo e musica alta nel centro storico, faccia a faccia tra residenti e Comune

Si è svolto ieri pomeriggio un incontro in Comune tra i residenti del centro storico, riuniti con una delegazione, e l’amministrazione comunale. Alla base del meeting la movida selvaggia che caratterizza oramai da tanti anni i weekend nella zona, e in particolar modo nella stagione invernale. Tante le problematiche sul tavolo, dal vandalismo, alla musica ad alto volume fino a tarda notte con tanto di karaoke, oltre al chiasso e agli assembramenti. Il Pincio avrebbe parlato dell’imminente presentazione di un nuovo regolamento comunale, che dovrebbe normare anche le dinamiche legate al commercio. Le parti si aggiorneranno tra alcune settimane per rinnovare il punto della situazione.