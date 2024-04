“Vandalismo e movida? Le sanzioni saranno ancora più pesanti”

"Il signore in foto, al lungomare, pagherà per il suo gesto", afferma il sindaco Ernesto Tedesco

“La stupidità non è bella da vedere, ma va registrata. Ed è quello che fa puntualmente il sistema di videosorveglianza attivato da questa Amministrazione (grazie al lavoro della Polizia locale del comandante Ivano Berti e del delegato Alessandro D’Amico). Il signore in foto, al lungomare, pagherà per il suo gesto. Il sistema peraltro a breve entrerà in funzione alla Marina e al Ghetto. Eventuali imitatori sono avvisati”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco che promette anche sanzioni sempre più dure.