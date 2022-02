Valeriani sul Biodigestore a Civitavecchia: “La conferenza dei servizi ha valutato in piena autonomia”

“La conferenza dei servizi ha valutato in piena autonomia la richiesta presentata da un operatore privato, insieme ai vari pareri forniti da tutti gli enti interessati per poi chiudere questa procedura tecnica con un esito positivo”. Massimiliano Valeriani, assessore regionale con delega al ciclo dei rifiuti e impianti di smaltimento e trattamento, prende posizione in merito alla questione del Bidogestore a Civitavecchia, in località Monna Felicita. Si parla ovviamente del via libera della Conferenza di servizi al progetto dell’Ambyenta Lazio, di un impianto che tratterebbe 120 tonnellate di rifiuti all’anno. In pratica la struttura amministrativa è autonoma nelle sue decisioni. Il problema allora è capire a cosa serve (e se serve ancora) la politica, visto che ci sarebbero tre consiglieri regionali del territorio contrari a questa iniziativa (e che ancora non passano all’opposizione…), senza dimenticare il parere del sindaco di Civitavecchia e della Asl Roma4, l’azienda sanitaria locale. Da capire anche le posizioni dei due assessori di riferimento, oltre a Valeriani, anche l’assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi, che meno di una settimana fa aveva parlato di “percorso da intraprendere per ritirare l’autorizzazione”.